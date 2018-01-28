مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

الشارقة 24 – وام:

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين ومؤكدة وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وأكدت مصر أن تلك الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تدعي انتمائها للإسلام إنما هي أبعد ما تكون عن وسطية الإسلام ومبادئه السمحة وأن سعيها لاستهداف الأمن والاستقرار في أفغانستان لن يكتب له النجاح.