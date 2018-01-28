مؤتمر الحوار الوطني السوري يبدأ أعماله الإثنين في سوتشي

الشارقة 24 – كونا:

تنطلق، غداً الإثنين، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة "سوتشي" الروسية، بمشاركة 1600 مندوب يمثلون عدداً من القوى السياسية والجماعات العرقية والعشائرية في سوريا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أثناء مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في أعمال المؤتمر الذي تمت دعوة ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية لحضوره ومنها الأمم المتحدة.

وأوضحت أن هدف المؤتمر الاسراع في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا وإعادة بناء الاقتصاد وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم.

من جهته، ذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، أن المؤتمر يمثل "نقلة نوعية" لتحقيق التسوية في سوريا، لكنه أوضح انه لن يكون "الخطوة النهائية الضرورية" لتحقيق التسوية.