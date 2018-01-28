نائب الرئيس اليمني: عازمون على استكمال التحرير

الشارقة 24 – واس:

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إن القيادة السياسية والحكومة في بلاده، التي تحظى بإرادة شعبية ودعم إقليمي ودولي عازمة على استكمال تحرير المناطق التي لا زالت خاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وثمن الفريق محسن خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي، وقائد المحور فيها العميد عبيد الأثله، دور دول التحالف وما قدمه من دعم ومساندة للجيش اليمني في جبهات محور صعده وبقية جبهات القتال ضد الانقلابيين الحوثيين.

وشدد نائب الرئيس اليمني، على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عملية التحرير وتحقيق النصر القريب وطي أيام عصيبة عاشها اليمنيون خلال فترة الانقلاب.

من جهتهما، أكد المحافظ الوائلي، وقائد محور صعده، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجاهزية القتالية لمختلف الوحدات العسكرية وقدرتها على دحر الانقلابيين واستعداداتها الكاملة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.