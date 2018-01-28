أحمد بن دغر: "عاصفة الحزم" قرار تاريخي لإنهاء الانقلاب الحوثي في اليمن

الشارقة 24 – واس:

أثنى رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، الأحد، بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإعلان عاصفة الحزم لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة دولة اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن "بن دغر" قوله، خلال لقائه عدداً من قيادات وضباط تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قرار خادم الحرمين الشريفين وحّد العرب وقضى على أطماع إيران في المنطقة التي تسعى من خلال أدواتها الحوثية للسيطرة على الممرات الدولية لتهديد الأمنين العربي والدولي".

وثمّن رئيس الوزراء اليمني التضحيات الكبيرة التي قدمها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في معركة التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي"، لافتاً إلى أن الجيش اليمني وبمساندة التحالف تمكن من تحرير 85 % من الأرض، وهو اليوم أمام نصر كبير سيكتمل بتحرير محافظة تعز قريباً من ميليشيا الحوثي الإيرانية".

ودعا بن دغر أبناء اليمن عامة إلى الالتفاف حول شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، " وعدم الاستماع إلى الدعوات التمزيقية التي تسعى لإدخال اليمن إلى نفق مظلم نحن في غنى عنها، والتي لن تخدم سوى أعداء الوطن".