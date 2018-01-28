أكد تضامن المملكة مع أفغانستان

خادم الحرمين الشريفين يدين انفجار كابول

  • الأحد 28, يناير 2018 في 1:27 ص
  • خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
    خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
استنكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم السبت، الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

الشارقة 24 – وام:

أدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، يوم السبت، الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال الملك سلمان في برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني: "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الآثم، نعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة"، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان، في وجه كل ما يستهدف أمنها واستقراره".