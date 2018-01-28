خادم الحرمين الشريفين يدين انفجار كابول

الشارقة 24 – وام:



أدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، يوم السبت، الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول.



وقال الملك سلمان في برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني: "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الآثم، نعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة"، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان، في وجه كل ما يستهدف أمنها واستقراره".