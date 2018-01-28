الجيش اليمني يُسقط طائرة استطلاع حوثية في تعز

الشارقة 24 – بنا:



أعلنت قوات الجيش اليمن، مساء يوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري: إن الطائرة أُسقطت أثناء قيام الميليشيات باستخدامها لاستكشاف مواقع لقوات الجيش في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، التي تحقق فيها تقدمات كبيرة خلال المعارك التي تقودها.



وأشار المصدر إلى أن هناك خبراء من إيران ومن حزب الله اللبناني، يشرفون على معارك ميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة تعز، ويقفون وراء تلك الطائرات التي تحاول رصد مواقع الجيش الوطني.



وأكد أن قوات الجيش تمكنت من تكبيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري في الجبهة الشمالية، وتواصل تقدمها في الجهة الشمالية لفك الحصار على مدينة تعز من المنفذ الشمالي.