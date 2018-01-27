مؤتمر سوتشي يعتزم الدعوة إلى إجراء تصويت على مستقبل سوريا

الشارقة 24 – رويترز:



ذكرت وكالة الإعلام الروسية، يوم السبت، أن المؤتمر الذي سيعقد في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، سيدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي، من دون أي ضغوط خارجية.



ومن المقرر عقد المؤتمر الذي تتوسط فيه موسكو، بهدف محاولة إنهاء الحرب السورية هذا الأسبوع.



وتم تأجيل عقد المؤتمر في نوفمبر الماضي، بسبب خلافات بين المشاركين المحتملين فيه تضمنت خلافاً حول مشاركة الأكراد وهي نقطة شائكة بالنسبة لتركيا.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسودة بيان المؤتمر قولها: إنها ستدعو إلى بقاء سوريا دولة موحدة وإجراء تصويت على مستقبل البلاد.



ونقلت الوكالة عن الوثيقة قولها "يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده ديموقراطياً من خلال التصويت".