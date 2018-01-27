تركيا تحض واشنطن على سحب قواتها من منبج السورية

الشارقة 24 – وكالات:



حضت أنقرة، يوم السبت، واشنطن على سحب قواتها من مدينة منبج في شمال سوريا الخاضعة لسيطرة المقاتلين الأكراد، فيما دخل الهجوم التركي أسبوعه الثاني مع ضربات جوية جديدة وقصف مدفعي.



وفي اليوم الثامن للهجوم التركي في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، أعلنت تركيا أن الولايات المتحدة تعهدت بعدم تسليم أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بعد اليوم.



وفيما وجهت دول غربية عدة دعوات إلى ضبط النفس، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته مصممة على "سحق" كل ما يشكل تهديداً لتركيا.



وطالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الولايات المتحدة بسحب قواتها "فوراً" من منبج.



وقال تشاوش أوغلو للصحافيين في أنطاليا إن على القوات الأميركية "الانسحاب فوراً من منبج" التي تبعد نحو 100 كلم شرق منطقة عفرين، وأضاف "على الولايات المتحدة قطع علاقتها تماماً مع وحدات حماية الشعب واستعادة الأسلحة التي منحتهم إياها".



والسبت استؤنفت المعارك بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب في شمال غرب منطقة عفرين.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "الضربات الجوية مستمرة، لكن بوتيرة أقل كثافة بسبب رداءة الطقس".



وأعلنت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة، أكدت لتركيا أنها لن تسلم أسلحة بعد اليوم إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها أنقرة في شمال سوريا، وذلك في اتصال هاتفي جديد على مستوى عال.



وقالت الرئاسة التركية إن هربرت ريموند ماكماستر مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي وإبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي تحادثا مساء الجمعة بعد يومين على الاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان.



وخلال الاتصال وحسب تصريحات الرئاسة التركية، تم التأكيد بأنه لن تسلم بعد اليوم أسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي يستهدفها الهجوم التركي في شمال غرب سوريا.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المواجهات أوقعت منذ السبت الماضي أكثر من 110 قتلى في صفوف المقاتلين السوريين الموالين لتركيا وصفوف وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى مقتل 38 مدنياً غالبيتهم في قصف تركي.



وبحسب أنقرة، فإن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب 30 مدنياً منذ بدء الهجوم.



وعلى الأراضي التركية، سقطت عدة صواريخ أطلقت من سوريا على مدن حدودية وخصوصاً كلس والريحانية ما أوقع أربعة قتلى منذ بدء الهجوم.



وعبرت عدة دول بينها ألمانيا وفرنسا وكذلك الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء التدخل التركي الذي يزيد الوضع السوري تعقيداً.



وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قواته ستتوجه لمحافظة إدلب السورية، من المحتمل بعد عملية عفرين.