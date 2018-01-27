العشرات يعتصمون أمام البرلمان اللبناني تضامناً مع المرأة

الشارقة 24 – أ ف ب:



اعتصم العشرات، يوم السبت، أمام البرلمان اللبناني في بيروت، احتجاجاً على عدم تحرك السلطات إزاء ازدياد العنف ضد المرأة، بعدما قتلت ثماني نساء في حوادث مختلفة منذ ديسمبر الماضي.



ودعت منظمات حقوقية عدة على رأسها منظمة "كفى عنف واستغلال" المعنية بحقوق المرأة، إلى الاعتصام تحت عنوان "8 مش عدد" لإدانة "تخاذل السلطات"، والمطالبة بتعديلات قانونية تحمي المرأة من العنف الأسري وتشدد العقوبات في جرائم القتل التي تطالها.



وأمام مبنى البرلمان في وسط بيروت، وقف العشرات أمام مجسمات حمراء اللون كتب عليها أسماء الضحايا، وحملت ناشطات لافتات كتب عليها "الغضب مش حجة، لا لتخفيف العقوبة، نعمل لتعديل المادة 252 عقوبات"، و"لا للأسباب التخفيفية، نعم لتعديل المادة 252 عقوبات".



وتنص المادة 252 من قانون العقوبات على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".