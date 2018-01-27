الجيش اليمني يحرر مواقع متفرقة في تعز

الشارقة 24 – د ب أ:



تمكنت قوات الجيش اليمني، يوم السبت، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني سيطرت على عدة مواقع ومناطق شرق وغرب مدينة تعز، وحررتها من قبضة ميليشيات الحوثي، عقب معارك عنيفة بين الطرفين ومساندة من مقاتلات التحالف العربي.



وأكدت المصادر، أن المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب أسر ثمانية آخرين، وأفادت بأن المعارك لا تزال مستمرة بشكل عنيف وسط قصف مكثف من مقاتلات التحالف العربي.



في السياق ذاته، قال اللواء خالد فاضل قائد محور تعز خلال زيارته الميدانية وإشرافه لسير العملية العسكرية: "نحن نقف هنا في موقع الدفاع الجوي بالقرب من تبة الزابيا والقارع المطلة على شارع الخمسين، نحيي هؤلاء الأبطال الرجال الذين ضحو واستبسلوا من أجل الوصول إلى أهدافهم التي رسموها".



وأضاف فاضل "كثف الحوثيون من زراعة الألغام، لكن إرادة قواتنا وطموحاتهم وحماسهم للتحرير في أقرب وقت جعلهم يتخطوا هذا الحاجز".