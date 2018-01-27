مروحية أميركية تقتل وتصيب 18 عراقياً

من الهجمات التي وقعت في العراق

الشارقة 24 – وام:



أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب العراق، يوم السب، أن الحصيلة النهائية لقصف مروحية أميركية لموقع للقوات الأمنية العراقية في ناحية البغدادي، بلغت سبعة قتلى و11 مصاباً.



وقال المصدر إن من بين الجرحى مدير ناحية البغدادي ومدير شرطة الناحية، وأضاف أن بعض المصابين، وبينهم مدير شرطة ناحية البغدادي حالتهم خطرة، ويتلقون العلاج في المستشفى الآن.



وكانت مروحية أميركية من طراز أباتشي وجهت صواريخها، إلى اجتماع ضم قيادات أمنية وزعامات عشائرية في منزل أحد الشيوخ العشائريين البارزين في المنطقة، لمناقشة ما جرى خلال مداهمة منزل جرى فيه قتل عراقي داخل داره وأمام أطفاله.