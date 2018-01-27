الشارقة 24 – وام:



أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة اليوم السبت، عن وفاة طفلين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة.



وقال الناطق باسم الهيئة، إن طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة "14 عاماً" توفي نتيجة البرد الشديد في مدينة غزة، فيما توفيت طفلة 5" شهور" وأصيبت والدتها إثر حريق في منزلهما بمنطقة الصبرة نتيجة شمعة خلال انقطاع التيار الكهربائي.



وناشدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة كل الضمائر الحية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ غزة التي تعيش أسوأ كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل.