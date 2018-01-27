قوات الشرعية في اليمن تسيطر على جبل شيفان في تعز

الشارقة 24 – وام:



تمكنت قوات دعم الشرعية في اليمن، من السيطرة على منطقة جبل شيفان قرب محافظة تعز، في إطار العملية العسكرية الواسعة الذي ينفذها الجيش الوطني، بدعم من قوات التحالف العربي لتحرير المحافظة من ميلشيات الحوثي الإيرانية.



ونجحت قوات الشرعية في السيطرة على جبل شيفان ودحر ميلشيات الحوثي الذي كانت متمركزة في الموقع من أكثر من عامين ونصف، حيث أسفرت العملية عن مقتل العديد من عناصر الميلشيات.



وتواصل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة بارزة للقوات المسلحة الإماراتية توفير الإسناد الناري والدعم اللوجستي وعمليات الاستطلاع لقوات دعم الشرعية خلال تقدمها نحو محافظة تعز.



وتهدف العملية العسكرية الواسعة التي أعلن عنها الجيش الوطني إلى فك الحصار المفروض من قبل ميلشيات الحوثي الإيرانية على مدينة تعز منذ ثلاث سنوات.