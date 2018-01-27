بتغريدة تويتر... المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمحادثات سوتشي الروسية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية في وقت مبكر السبت أنها ستقاطع محادثات السلام المقررة في منتجع سوتشي الروسي الأسبوع المقبل، حسبما جاء في تغريدة على موقعها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأكدت الهيئة أنها قررت مقاطعة مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا يومي 29 و30 من الشهر الجاري.

وكان قد تم تشكيل هيئة التفاوض العليا لتمثيل المعارضة السورية في محادثات السلام السابقة في جنيف.

ومن المقرر أن تعقد المعارضة السورية مؤتمراً صحفياً في فيينا في وقت لاحق السبت لبحث محادثات سوتشي وإعلان نتائج محادثاتها مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.