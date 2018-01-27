أنقرة تتوعد والأكراد يحذرون تركيا من توسيع هجومها

الشارقة 24 – رويترز:



قالت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، إن تركيا ستواجه رداً مناسباً، إذا نفذت تهديدها بتوسيع هجومها، ضد فصائل كردية مسلحة بشمال سوريا حتى حدود العراق.



وقال ريدور خليل المسؤول الكبير في قوات سوريا الديموقراطية: "عندما سيحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يوسع من المعركة بكل تأكيد سيلاقي الرد المناسب.



وكان أردوغان قد تعهد يوم الجمعة بتطهير حدود بلاده مع سوريا من المقاتلين الأكراد، وقال إن أنقرة قد توسع نطاق عمليتها العسكرية الراهنة في شمال غرب سوريا شرقاً حتى الحدود مع العراق، وهي خطوة تهدد بمواجهة محتملة مع القوات الأميركية المتحالفة مع الأكراد.



وقال ريدور خليل إنه يثق في أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"



يحاول ممارسة ضغوط على تركيا للحد من هجومها، وأضاف أن أكثر من 66 مدنياً قتلوا في قصف جوي ومدفعي تركي على عفرين، متهماً أنقرة بارتكاب جرائم حرب.



وقالت الشرطة الألمانية إن نحو 450 كردياً نزلوا إلى شوارع مدينة هامبورغ الجمعة للاحتجاج على العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في شمالي سوريا.



كما تجمّع عشرات الأكراد، أمام السفارة التركية في لبنان للتنديد بالعملية العسكرية التركية على منطقة عفرين.