الحكومة والمعارضة السورية تتوصلان إلى هدنة في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 - د ب أ:



توصلت الحكومة السورية والمعارضة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يوم الجمعة، بجيب المتمردين المحاصر في الغوطة الشرقية خارج العاصمة السورية دمشق.



وقال أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض في فيينا: "تم التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة، في فيينا لتنفيذ وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية".



من جهته، قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في وقت سابق إن "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الجمعة"، وأضاف أن "المتمردين في المنطقة حددوا ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في غضون الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا سيتم إلغاء الاتفاق".



وقال عبد الرحمن إن الاتفاق تم بوساطة روسيا الحليف الرئيسي لدمشق.



وأجرى ممثلون عن الحكومة والمعارضة محادثات منفصلة على مدى يومي الخميس والجمعة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في فيينا.



وقال يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض للمعارضة السورية: "لقد أظهر وفدنا مرونة في المحادثات في فيينا"، وأضاف أن المعارضة ستقرر لاحقاً إذا كانت ستشارك في محادثات السلام المقرر عقدها في منتجع سوتشي الروسي الأسبوع المقبل.