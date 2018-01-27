غرق 30 إفريقياً قبالة ساحل اليمن

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 30 من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غرقوا قبالة ساحل اليمن، هذا الأسبوع، في مركب كان متجهاً إلى جيبوتي ويديره مهربون أفادت تقارير أنهم أطلقوا النار على الركاب.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، إن الناجين قالوا إن المركب كان مكتظاً بما لا يقل عن 101 إثيوبي و51 صومالياً، مشيرين إلى أنه غادر البريقة في عدن متجهاً إلى جيبوتي يوم الثلاثاء.



وذكر البيان، نعتقد أن القارب يديره مهربون معدومو الضمير كانوا يسعون لنقل لاجئين ومهاجرين إلى جيبوتي وكانوا يسعون أيضاً لابتزاز المزيد من الأموال من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين، وانقلب المركب وسط تقارير عن استخدام طلقات نارية ضد الركاب.