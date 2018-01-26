دعت وسائل الإعلام إلى تعزيز العلاقات بين دول "التعاون"

الكويت: العلاقات مع السعودية راسخة ومتجذرة

  • الجمعة 26, يناير 2018 في 11:40 م
  • سلمان بن عبد العزيز وصباح الأحمد في لقاء سابق بالكويت
    سلمان بن عبد العزيز وصباح الأحمد في لقاء سابق بالكويت
شدد وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، على أن العلاقات الكويتية-السعودية علاقات راسخة ومتجذرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

الشارقة 24 – واس:

أكد وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، أن العلاقات الكويتية-السعودية علاقات راسخة ومتجذرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأوضح الوزير الجبري في تصريح صحافي، يوم الجمعة، أن دولة الكويت تحرص كل الحرص على دعم وتعزيز تلك العلاقات على جميع الأصعدة، وأعرب عن ترحيب وزارة الإعلام الكويتية بأجهزتها كافة بالإعلاميين والفنانين السعوديين، في إطار التعاون المشترك والبناء بين وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة ووزارة الإعلام بدولة الكويت.

وأكد عزم وزارة الإعلام الكويتية مواصلة نهجها في تطبيق القوانين لكل من يسيء في مختلف وسائل الإعلام لدولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي، وناشد وسائل الإعلام المختلفة إلى الإسهام في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم الشعوب والمؤسسات الخليجية ويوحد صفها.