الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في تعز

الشارقة 24 – بنا:



واصل الجيش اليمني لليوم الثاني هجومه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية، وحرر مواقع استراتيجية شمال وغرب تعز، يوم الجمعة.



وقال مصدر عسكري إن العمليات العسكرية نتج عنها حتى الآن إضافة إلى تحرير عدد من المواقع في تعز مقتل 23 من ميليشيات الحوثي، وإصابة 35 آخرين، وإعطاب 3 أطقم عسكرية، وتدمير الخطوط الدفاعية للميليشيات، وتفكيك بعض شبكات الألغام في تلك المناطق.



وشنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية عدة استهدفت مواقع الحوثيين بمناطق متفرقة من المحافظة، فيما قتل القيادي الحوثي المدعو "أبو عزام" مشرف ميليشيات الحوثي في مربع القاعدة والذكرة مع أكثر من 30 من عناصر الميليشيات بغارات مقاتلات التحالف العربي قرب مطار تعز الدولي وجبل أمان شرقي المدينة.