مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات وضرورة تحصينها من أي اهتزازات

الشارقة 24 – وام:

شددت مصر والسودان اليوم الجمعة، على عمق العلاقات التاريخية، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها إلى مسارها الطبيعي.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده سامح شكري وزير الخارجية المصري، والبروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الثلاثين للقمة الأفريقية خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن كلا من الوزير شكري والبروفيسور غندور اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى تلك العلاقات، كما أكدا على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في البلدين وضرورة تجنبها لأي مظاهر للإساءة، مؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا أيضاً أهمية متابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وكافة اللجان النوعية المنبثقة عنها.