مقتل 8 بينهم جندي تركي بإحباط الأكراد عملية في عفرين

عناصر من الجيش السوري الحر المدعوم من قبل تركيا خلال عملية عفرين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء يوم الخميس، أن سبعة مسلحين سوريين على الأقل مدعومين من تركيا وجندياً تركياً قتلوا، بعد أن أحبط مقاتلون أكراد عملية متقدمة في شمال وغرب منطقة عفرين.

وأضاف المرصد في بيان أن اثنين من المقاتلين الأكراد قتلا أيضاً في الهجوم.

وقال مصطفى بالى رئيس قسم الصحافة في قوات سوريا الديموقراطية "إن الجيش التركي الغازي حاول التقدم في منطقتي بالبالا وراجو تحت غطاء من المدفعية"، وأضاف بيد أنه تم إحباط العملية من وحدات حماية الشعب، وأصيبت ثلاث دبابات تركية وقتل عدد من الجنود داخلها.