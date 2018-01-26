الأمم المتحدة تدعو إلى استئناف عملية السلام

الشارقة 24 – وام:

دعا نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المجتمع الدولي للعمل نحو تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف محادثات عملية السلام الفلسطينية الصهيونية، بما في ذلك تأكيد الإجماع الدولي على أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء هذا الصراع بشكل دائم وعادل.

وقال ملادينوف، في إفادته التي قدمها يوم الخميس، عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة من القدس المحتلة للجلسة الدورية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية: "لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لوقف المسار السلبي الراهن لهذا الصراع، حان الوقت لكسر هذا النهج المدمر والبدء مرة أخرى في وضع أسس السلام".

وأعرب عن أسفه لوصول عملية السلام في الشرق الأوسط إلى منعطف دقيق في ظل عدم اليقين وتشدد المواقف وزيادة حدة الخطاب من كل الأطراف المعنية، ورأى أن الوقت قد حان للدفع من أجل تطبيق سياسات على الأرض تعيد بناء الثقة والانخراط في محادثات الوضع النهائي على أساس الإجماع الدولي وإظهار القيادة السياسية لإزالة العوائق أمام الحل الدائم.

وأبدى ملادينوف قلق المنظمة الدولية إزاء تقليص المساهمة الأميركية لوكالة الأونروا خلال العام الحالي، واستعرض الأوضاع على الأرض والتكلفة البشرية للصراع.