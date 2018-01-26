الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانياً لمساعدة مليون ليبي

الشارقة 24 – وام:

أطلقت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 التي تتطلب 313 مليون دولار، لتوفير المساعدة المنقذة للحياة لـ 940 ألف شخص.

وأشار بيان إلى أن منسقة الأمم المتحدة أطلقت الخطة، التي تعد النداء الإنساني المنسق الثالث لليبيا، يوم الخميس، في العاصمة طرابلس نيابة عن مجتمع العمل الإنساني وبالشراكة مع السلطات الليبية .

ولفت البيان إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية ستساعد في تطبيق 71 مشروعاً، تنفذه 22 منظمة بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية.

ونوه إلى أن مشاريع الخطة تهدف إلى توسيع نطاق حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي لضمان توفر الخدمات الأساسية للمشردين داخلياً والعائدين وأضعف الفئات الليبية والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

إلى ذلك، أكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، أن الخطة الإنسانية هي لتلبية الاحتياجات الخانقة وليست بديلة عن حاجات التنمية، وأوضح أن ليبيا تعاني من أثر الأزمة السياسية المطولة والعنف والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، حيث يحتاج 1.1 مليون من سكانها إلى المساعدات الإنسانية.