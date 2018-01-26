محافظ تعز يعلن تنفيذ عملية واسعة مدعومة من التحالف العربي

الشارقة 24 – وام:

دعا أمين أحمد محمود محافظ محافظة تعز اليمنية، أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الجيش الوطني، خلال شروعه في تنفيذ عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي، لتحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد المحافظ في بيان أصدره بهذه المناسبة، أن كابوس الإرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ، وأن فجراً جديداً ومستقبلاً زاهراً يليق بتضحياتكم وطموحاتكم في طريقه إلى الشروق، وقال إن الجيش الوطني قرر الشروع بعملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير محافظتنا واجتثاث الميليشيات الحوثية الكهنوتية التي جثمت على أنفاسكم لهذه السنوات الثلاث الثقيلة والمأساوية .

وأضاف، في هذه اللحظات المجيدة أتوجه إليكم وأدعوكم للوقوف صفاً واحداً إلى جانب إخوانكم وأبنائكم في القوات المسلحة الذين يسطرون الآن أروع لحظات التضحية والفداء، كما أتوجه بنداء أخير لإخواننا وأبنائنا في المناطق الواقعة تحت نفوذ ميليشيات الكهنوت الحوثية، لأن يهبوا لنصرة إخوتهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأن ينتفضوا ويثأروا لكرامتهم وحريتهم .

وأكد محافظ محافظة تعز اليمنية، أن الجيش الوطني قادم إليكم فكونوا الدعم والغيث والسند، وقال إنه "في هذه اللحظة التاريخية التي يشارك في صنعها أشقاؤنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة، باسمكم جميعاً رجالاً ونساء وأطفالاً أوجه الشكر الجزيل لهم ونعدهم بأننا لن ننسى تضحياتهم وبسالتهم ودعمهم الكبير ووقوفهم معنا وإلى جانبنا في هذا المنعطف التاريخي من حياة شعبنا".

وأضاف أمين أحمد محمود: "أبشركم بأن ليل الإمامة وكابوس الإرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ، وأحييكم يا أبناء سبأ وحمير أشد على أياديكم، المجد لكم والنصر حليفكم".