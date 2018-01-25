الفلسطينيون يرفضون الضغوطات الأميركية من ترامب

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، رفض الفلسطينيين الضغوطات الأميركية من ترامب، وقال إن الفلسطينيين لن يلتقوا بمسؤولي الإدارة الأميركية لحين سحب الولايات المتحدة اعترافها بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني.

ودعا أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها والاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية كعاصمة لها، واحترام قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذا ما يعتبره الفلسطينيون أساس أي مفاوضات قادمة.

وأضاف "أي أحد لا يحترم هذه الأسس سيكون خارج الطاولة".

بينما أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، "أن عدم لقاء ظالمك ليس دليلاً على عدم الاحترام، بل دليل على احترامك لذاتك".

وبحسب عشراوي فإن "هؤلاء الذين لم يقوموا فحسب بعدم احترام حقوق الفلسطينيين بل وخرقوا القانون الدولي (...) هم هؤلاء في الإدارة الأميركية الذين قرروا الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني".