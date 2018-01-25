دي ميستورا يبدأ محادثاته مع ممثلي المعارضة السورية في فيينا

الشارقة 24 – وكالات:

أجرى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الخميس، محادثات مع ممثلي المعارضة السورية برئاسة رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الدين الحريري.

ويأتي اللقاء بعد مباحثات منفردة اجراها المبعوث الدولي مع رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري في وقت سابق الخميس، دون أن يصدر عنها أي توضيح رسمي من الجانبين حتى الآن.

وتعقد هذه الجولة وهي التاسعة من نوعها بين الجانبين قبل ايام قليلة من موعد انعقاد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي يومي 29 و30 من يناير الحالي.

وأكد عضو هيئة التفاوض جمال سليمان في تصريحات صحافية، ضرورة التزام فصائل المعارضة السورية بتنفيذ القرارات التي تمخضت عن جولات المحادثات الثمانية الماضية، معرباً عن أمله في أن يفضي لقاء فيينا إلى إطلاق عملية لوضع دستور جديد ينخرط فيها النظام بجدية أكبر.

وحذر سليمان من مخاطر تقسيم سوريا بسبب تباين مواقف القوى الإقليمية والدولية.

وكان رئيس وفد المعارضة السورية نصر الدين الحريري، قد قال للصحافيين في فيينا قبيل بدء الاجتماع، إن وفد المعارضة عقد جولات عدة من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وفي عدد من العواصم الأوروبية، وكان مطلبه دائماً أن تكون أية محادثات مبنية على قرارات أممية ومخرجات وتوصيات جنيف 1، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز خلال المحادثات الحالية في فيينا على الجانب الدستوري الذي يتضمنه جدول الأعمال من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.

وكانت آخر جولة من المفاوضات عقدت في جنيف في الثامن من يناير الجاري دون تحقيق تقدم يذكر الأمر الذي اعتبره دي ميستورا ضياع فرصة ذهبية.