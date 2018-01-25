ملك الأردن أمام "دافوس": السعودية تقوم بدور فاعل لوقف "التدخلات الإيرانية"

الشارقة 24 – واس:

نوه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالدور الفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقال خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تقوم بدور فاعل واستباقي، وتضع خطوطاً حمراء أمام التدخل الإيراني وخطر الجماعات التي تساندها، الذي يهدد دول الخليج العربي ".

وحذر من خطر السلوك الإيراني بدعم مليشيات مسلحة وإقحام الدين في الخلاف السياسي، وقال: "إن ما أراه اليوم هو هلال إيراني، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية نرفض استخدام الدين كأداة للسياسة، ولا نمثل ذلك مطلقاً".

وأكد أن السياسة الخارجية الإيرانية تتدخل في منطقتنا، لافتًا إلى الحاجة إلى حوار بدلًا من تعميق النزاعات، فإيران تنتهج استراتيجية طويلة المدى نحو المنطقة، محذراً من طبول الحرب.

وحول الملف النووي الإيراني، أكد الملك عبد الله الثاني تأييد الأردن لأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، مشيراً إلى أن هناك تفاهماً أميركياً وأوروبياً حول هذا الملف مع إيران.

وشدد على أهمية القدس ودورها المركزي بالنسبة لجميع الأديان، داعياً إلى التفكير في مستقبلها وما إذا كانت الأيام ستحولها إلى مدينة تجمع الناس أم تفرقهم.

وتحدث عن ترقب الفلسطينيين والعالم لما ستحمله خطة السلام المنتظرة، التي قال إن البعض يصفها بأنها "صارمة" في حين أن السؤال الأهم يجب أن ينصب على مدى فاعليتها، معرباً عن ثقته بضرورة وجود أميركا في عملية السلام.

وبخصوص الملف السوري أوضح العاهل الأردني، أنه لا يوجد منتصر على الأرض في سوريا، داعياً إلى حل ينهي الصراع الدموي فيها.