شكري يتوجه إلى إثيوبيا لحضور فعاليات القمة الأفريقية

الشارقة 24 - د ب أ:

توجه سامح شكري وزير الخارجية المصري، صباح الخميس، على رأس وفد إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ 30 لقمة الاتحاد الأفريقي التي بدأت قبل يومين وتستمر حتى 29 يناير الحالي.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن القمة تُعقد هذا العام تحت عنوان "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2018.

وأضاف أن اختيار هذا الموضوع "يأتي في ضوء إيلاء الاتحاد الأفريقي أولوية كبيرة لمكافحة الفساد وعدم إهدار المال العام من أجل تحقيق التنمية في القارة".

وسيترأس وزير الخارجية وفد مصر خلال اجتماعات المجلس التنفيذي، التي تناقش التقرير السنوي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقرير لجنة العشرة لوزراء المالية الأفارقة الذي سيتناول سبل تنفيذ مقررات قمة كيجالي بشأن تمويل الاتحاد الأفريقي.

كما يتناول المجلس التنفيذي تقرير اللجنة الوزارية لتقدير الأنصبة والمساهمات حول جدول الأنصبة ونظام العقوبات المنقح، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة المتابعة الوزارية حول تنفيذ أجندة التنمية 2063.

ويشارك شكري في اجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية لبحث الترشيحات المقدمة من الدول الأفريقية للحصول على مناصب في المنظمات الدولية، إضافة إلى انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن بالاتحاد، كما يشارك الوفد المصري في عدة اجتماعات ضمن فعاليات القمة، أهمها اجتماع مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية، المخصص لمناقشة حالة السلم والأمن في القارة، وعدد من المبادرات المطروحة في هذا الشأن.

كما ستتناول القمة تقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وتقريرا حول جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السلم والاستقرار في ليبيا، وتقرير منسق الطاقة المتجددة في القارة، إضافة إلى تقرير الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ السلام، وسيجري الوزير مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة.