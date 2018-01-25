واشنطن تدعو أنقرة إلى الحد من عملياتها العسكرية في سوريا

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى الحد من عملياته العسكرية في سوريا، حيث يشن الجيش التركي منذ خمسة أيام هجوماً على المقاتلين الأكراد السوريين المتحالفين مع واشنطن، وفق ما أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفي، دعا ترامب تركيا إلى تقليص عملياتها العسكرية والحد منها، طالباً أيضاً تجنب "أي عمل قد يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والأميركية".

وينتشر نحو 2000 جندي أميركي في سوريا ينتمي معظمهم إلى القوات الخاصة.

وشدد ترامب على وجوب أن "يركّز البلدان جهود جميع الأطراف على إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".