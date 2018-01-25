محمد بن سلمان يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

الشارقة 24 – واس:

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في جدة الأربعاء، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي الفريق أول جوزيف فوتيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي في المجال العسكري، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان وصاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.

فيما حضر من الجانب الأميركي القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية بالرياض كريس هنزيل ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأميركية في المملكة اللواء بيتر أوتلي وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية.