محمد بن سلمان يستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي

الشارقة 24 – واس:

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في جدة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، عدد من المسؤولين في المملكة بينهم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى في وقت سابق اليوم الأربعاء، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بحث مجالات التعاون الثنائي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.