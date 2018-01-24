السعودية واليمن توقعان اتفاقية البرنامج التنفيذي لخطة العمليات الإنسانية

الشارقة 24 – واس:

أبرم سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع وزير الأشغال العامة اليمني الدكتور معين عبد الملك، اتفاقية البرنامج التنفيذي لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وأوضح السفير السعودي، أن خطة البرنامج انطلقت قبل يومين، حيث بدأت بفتح منفذ الخبر الحدودي بين المملكة واليمن الذي أغلق بسبب انتهاكات واعتداءات متكررة من الحوثيين على اليمنيين، حيث تم إعادة فتحه من جديد بعد تطهيره وأصبح آمناً لنقل المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء اليمن، وكذلك الجسر الجوي من المملكة إلى وسط اليمن في محافظة مأرب حيث يمكن نقل المساعدات لكل المناطق اليمنية.

من جانبه، بين وزير الأشغال العامة اليمني، الدكتور معين عبد الملك، أنه جرى استعراض المحاور الرئيسة مع مركز إسناد للعمليات الشاملة خلال الأسابيع الماضية التي قد تحقق أثراً ملموساً، خصوصاً بما يتعلق في نقل البضائع من الموانئ والمطارات، موضحاً أن هناك نقاش فني ومختص مع بعض المؤسسات والموانئ والمنافذ البرية.

ولفت إلى أن ميناء عدن هو المشكلة الرئيسة، حيث يعدّ أكبر ميناء لاستيعاب الحاويات والمشتقات النفطية، مفيداً بتضرر الطرق وانعدام الصيانة لمدة 7 سنوات لعدة أسباب منها المواجهات في بعض المناطق مثل إغلاق طريق عدن - تعز حيث كان يخدم محافظة إب وبعض المحافظات والمناطق الكثيفة بالسكان.