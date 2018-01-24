مقتل أكثر من 30 في تفجير سيارتين ملغومتين ببنغازي في ليبيا

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 33 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون بينهم شخصيات أمنية كبيرة ومدنيون في انفجار سيارتين ملغومتين بمدينة بنغازي في شرق ليبيا، أمس الثلاثاء.

وبدد الانفجار المزدوج الهدوء النسبي الذي شهدته ثاني أكبر المدن الليبية في الآونة الأخيرة بعد أن كانت مسرحاً لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017.

وقع الانفجار الأول أمام مسجد في حي السلماني بوسط بنغازي بينما كان المصلون يغادرون مسجداً بعد أداء الصلاة.

وبعد نحو 10 أو 15 دقيقة من وصول مسؤولي الصحة والأمن إلى موقع الانفجار وقع انفجار ثان أشد قوة نجم عن سيارة مرسيدس كانت متوقعة على جانب الشارع المقابل مما ألحق أضراراً بسيارة إسعاف ووقوع عدد أكبر من الإصابات.