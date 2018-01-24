الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال تعز ومقتل وإصابة 37 من الحوثيين

الشارقة 24 – واس:

أحرز الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، تقدماً في مواجهات شمال مدينة تعز قتل على إثرها 12 من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال نائب الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "إن الجيش تمكن من اجتياز خطوط التماس مع عناصر الميليشيا الحوثية وتأمين مكتب البريد ومحطة الحوجلة للكهرباء والأحياء المجاورة إثر مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 12 وإصابة 25 من الحوثيين".

وأضاف العقيد البحر "إن أفراد الجيش أعطبوا طاقماً عسكري ومدرعة تابعة للميليشيا الانقلابية" مشيراً إلى أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً مواقع ميليشيا الحوثي بمنطقة عصيفرة قرب تبة حميد وشمال محطة الكهرباء في الحوجلة وجبل الوعش شمال المدينة.