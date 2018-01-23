الأمن المصري يقتل 6 إرهابيين بالعريش شمال سيناء

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مصرع ستة عناصر إرهابية ضالعة فى التنفيذ المباشر للعديد من العمليات العدائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، فضلاً عن الوقوف على مخططاتهم لتصعيد عملياتهم بالتزامن مع ذكرى أعياد الشرطة، من خلال استهداف خطوط سير القوات الأمنية بسلسلة من العمليات العدائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الأمن المصرية تمكنت من تحديد مسارات تحركات تلك العناصر وكشف اتخاذهم من إحدى العقارات تحت الإنشاء بمنطقة "إبنى بيتك" بمدينة العريش وكراً لاختبائهم، ومقراً لإعداد وتخزين العبوات المتفجرة وقاعدةً للانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الوكر المشار إليه وتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية.