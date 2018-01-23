"الوزراء السعودي" يرحب بخطة المساعدات الإنسانية الشاملة في اليمن

الشارقة 24 – كونا:

أعلن مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالإعلان عن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة في اليمن، والتي شملت تبرع دول التحالف بمبلغ مليار ونصف المليار دولار في إطار خطة الاستجابة الإنسانية التي صدرت عن الأمم المتحدة لعام 2018.

وثمن المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه الأسبوعي، توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي وديعة في حساب البنك المركزي اليمني ليصبح مجموع ما تم تقديمه من ودائع للبنك ثلاثة مليارات دولار أميركي.

كما ثمن المجلس، قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام الاجتماع الطارئ بجدة المتضمن الإدانة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليتسي إيراني الصنع على مدينة الرياض في ديسمبر الماضي بوصفه اعتداء على المملكة ودليلاً على رفض الميليشيات الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته".

وعبر مجلس الوزراء السعودي، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية كابول السبت الماضي، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد مختلف أعمال الإرهاب والتطرف.