المخلافي يبحث مع السفراء العرب لدى روسيا التطورات في اليمن

الشارقة 24 – واس:

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي في موسكو اليوم الثلاثاء، سفراء الدول العربية المعتمدين لدى روسيا الاتحادية.

واستعرض الوزير المخلافي خلال اللقاء، التطورات الأخيرة في بلاده في ظل تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ورفضها المستمر للحل السياسي لتحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمني.

وشدد على أهمية وقوف الدول العربية والمجتمع الدولي جميعهم مع الحكومة اليمنية في مسعاها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

من جانبهم، أكد السفراء العرب دعم حكومات بلادهم للشرعية في اليمن، كما أكدوا على وحدة الموقف العربي في دعم اليمن وأنهم سيعملون معاً من أجل اليمن وتوضيح حقيقة ما يجري فيها.