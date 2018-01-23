العاهل المغربي يعين خمسة وزراء جدداً

الشارقة 24 – رويترز:

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الإثنين، خمسة وزراء جدداً خلفاً لوزراء أقيلوا في أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر رسمية: إن العاهل المغربي عين عبد الأحد الفاسي الفهري وزيراً للإعداد والتراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسعيد أمزازي وزيراً للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنس الدكالي وزيراً للصحة، ومحسن الجزولي وزيراً منتدباً لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفاً بالتعاون الإفريقي، ومحمد الغراس كاتباً للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفاً بالتكوين المهني.

وكان العاهل المغربي قد أقال خمسة وزراء من مناصبهم في 24 من أكتوبر الماضي ومسؤولين ساميين آخرين بعد رفع تقرير من المجلس الأعلى للحسابات المعني بمراقبة الماليات العامة يعزو تأخر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" إلى تقاعس عدد من المسؤولين.