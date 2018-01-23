تركيا تعتقل 24 بسبب تعليقات على وسائل التواصل

عناصر من الجيش السوري الحر المدعوم من أنقرة خلال الهجوم على أكراد سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

اعتقلت الشرطة التركية 24 شخصاً، بتهمة "نشر دعاية إرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالعملية العسكرية التي تنفذها أنقرة ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا، بينما حظر حاكم العاصمة جميع الاحتجاجات.

ولم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل بشأن الاعتقالات، لكن وكالة الأناضول للأنباء قالت في وقت سابق إن الادعاء في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا أصدر أوامر باعتقال 17 شخصاً نشروا مواداً على الإنترنت "لتحريض مواطنين من أصول كردية وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع".

وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت بندقية ومسدساً وذخيرة في مداهمات متعلقة بالأمر في ديار بكر.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن السلطات تحقق أيضاً بشأن رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملية العسكرية يعتقد أن نائبين من حزب الشعوب الديموقراطي أرسلاها، بينها رسالة من المتحدث باسم الحزب أيهان بيلجن.

وأضافت الوكالة أنه يجري التحقيق مع بيلجن بتهمة إثارة العداء والكراهية لإرساله تغريدة قال فيها إن هجوم أنقرة على عفرين قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وقال بيلجن في تغريدته التي يعود تاريخها إلى يوم 13 يناير الجاري "ستدفع عملية تركية ضد عفرين، ما لم يكن هناك هجوم من هناك، البلاد إلى حرب أهلية إذا نجحت وستوفر الأساس لانقلاب إذا فشلت".

وقال مكتب حاكم أنقرة إنه حظر جميع التجمعات والاحتجاجات والاجتماعات والحفلات وما شابه في أنحاء العاصمة طوال فترة استمرار "عملية غضن الزيتون"، وأضاف في بيان "تقارير مخابرات ترد عن أن مثل تلك الأنشطة قد تفضي إلى أحداث غير مرجوة، وأن هناك إمكانية لأن تنفذ تنظيمات إرهابية تفجيرات ضد المشاركين وضد مواطنينا خلال تلك الأنشطة".