أكراد سوريا يرفضون حضور مؤتمر السلام في سوتشي

الشارقة 24 – رويترز:

قال سياسي كردي سوري، يوم الإثنين، إن أكراد سوريا لن يحضروا على الأرجح مؤتمر السلام السوري الذي تخطط روسيا إقامته والذي أصبح "بلا معنى" بسبب التواطؤ الروسي مع تركيا في هجومها على منطقة عفرين.

وتعتزم روسيا استضافة المؤتمر يومي 29 و30 يناير الجاري.

وسبق أن قال مسؤولون في الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تحكم مناطق في شمال سوريا إنه جرت دعوتهم لمؤتمر سوتشي وإنهم سيحضرون، لكن ألدار خليل الرئيس المشارك لحركة المجتمع الديموقراطي أعلن أن احتمالية ألا يشارك مسؤولون أكراد في المؤتمر أكبر من احتمالية مشاركتهم.

وقال "بطبيعة الحال في ظل الهجوم التركي على المنطقة والتواطؤ الروسي معهم والدعم الروسي لهم لم يعد لسوتشي أي معنى للمشاركة فيها".