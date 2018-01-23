"أونروا" تطلق حملة دولية لتعويض نقص التمويل

الشارقة 24 – وام:

أطلقت الأمم المتحدة، حملة عالمية من قطاع غزة، تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن"، للتغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة، بعد التقليص الكبير للتمويل الأميركي.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المفوض العام لـ "أونروا" بيير كرينبول يوم الإثنين، أكد فيها أن مدارس الوكالة ومراكزها الطبية ستبقى مفتوحة رغم التحديات الهائلة.

وقال إن ولاية الأونروا التي تتمتع بالحماية من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست للبيع، وأضاف أن الأونروا تمر بلحظة حرجة وما حملتها الحالية، إلا من أجل تعزيز الوقوف إلى جانب لاجئي فلسطين.

وأوضح "أقول للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن ولبنان وفي كل مكان وصولاً إلى سوريا إن الأونروا شاهدة على محنتكم التاريخية، إننا ندعم حقوقكم وكرامتكم، إننا نطلق هذه الحملة لأن التقليص الحاد في التمويل المقدم من الولايات المتحدة للأونروا أدى إلى أزمة غير مسبوقة للوكالة، كان هذا القرار مفاجئاً وضاراً".

وطالب المفوض العام للأونروا بإيجاد حل سياسي كي يتمتع اللاجئون بحقوقهم كباقي البشر.

وتهدف حملة الأونروا #الكرامة_لا_تقدر_بثمن إلى جمع 500 مليون دولار لضمان مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين.