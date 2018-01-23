واشنطن تنتقد تساهل روسيا مع "كيماوي" سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

انتقدت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، تساهل روسيا مع حليفها السوري بعد انتشار معلومات تتهم نظام الرئيس بشار الأسد، بشن هجوم كيماوي جديد على الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بتسجيل 21 حالة اختناق على الأقل في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق، ورجح أن تكون هذه الحالات ناتجة عن غازات سامة احتوتها صواريخ أطلقتها قوات النظام.

ومع أن واشنطن لم تكن قادرة بعد على تأكيد استخدام السلاح الكيماوي الإثنين، فإنها ذكرت باستخدام روسيا مرتين حق الفيتو لمنع استئناف التحقيقات التي تقوم بها الأمم المتحدة لكشف المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي المساعد ستيف غولدشتاين "المدنيون يقتلون وهذا الأمر غير مقبول"، وتابع "لقد فشلت روسيا في نزع الأسلحة الكيماوية من سوريا، وهي تعرقل عمل منظمات الوقاية من الأسلحة الكيماوية، لقد طفح الكيل"، وتابع "سنرى الثلاثاء ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعرض هذه الاتهامات الأخيرة على مجلس الأمن".