تركيا تدعو أميركا إلى وقف دعم الأكراد في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج، يوم الإثنين، أنه يتعين على الولايات المتحدة وقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية، إذا أرادت العمل مع تركيا في سوريا.

وفي حديثه للصحافيين عقب اجتماع للحكومة، قال بوزداج إنه لا أحد لديه الحق في فرض قيود على العملية التي تقوم بها بلاده ضد وحدات حماية الشعب التي تدعمها الولايات المتحدة في منطقة عفرين السورية، وأضاف أن العملية لم تشهد حتى الآن مقتل أو إصابة أي من الجنود الأتراك.

وأضاف أن العملية التي تنفذها بلاده في منطقة عفرين تمضي بنجاح وفق المخطط، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحملة العسكرية.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه العملية ستكون سريعة، وإن تركيا عازمة على المضي قدماً، وأوضح في خطاب بأنقرة "لا تراجع عن عملية عفرين، ناقشنا ذلك مع أصدقائنا الروس ولدينا اتفاق معهم، كما ناقشنا الأمر مع قوات أخرى من التحالف والولايات المتحدة".

وتعهد أردوغان أيضاً بطرد قوات سوريا الديموقراطية من مدينة منبج إلى الشرق، لكن محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية بالحكومة، قلل من احتمالات أن تكون للحملة العسكرية آثار مدمرة أو أن تستمر طويلاً.

وقال في أنقرة "ينبغي ألا يقلق مستثمرونا، فالتأثير سيكون محدوداً، وستكون العملية قصيرة، وستقلص خطر الإرهاب على تركيا خلال الفترة المقبلة".

ورفض مسؤول تركي كبير أن يقدم إطاراً زمنياً للعملية، وقال إنها "ستمضي بسرعة".

إلى ذلك، نسب تقرير ممثل عن وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قوله يوم الإثنين إن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع تركيا على إقامة منطقة أمنية في شمال غرب سوريا لتلبية احتياجاتها الأمنية المشروعة.