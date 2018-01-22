العراق يحدد 12 مايو موعداً لإجراء الانتخابات

الشارقة 24 – رويترز:

حدد البرلمان العراقي، يوم الإثنين، الثاني عشر من مايو المقبل، موعداً لإجراء انتخابات سيواجه الفائز فيها مهمة مضنية لإعادة بناء البلاد، بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلاً عن معركة في مواجهة الفساد المترسخ الذي يبدد إيرادات النفط.

وصوت البرلمان بالموافقة على الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى للفوز بولاية جديدة مدعوماً بزيادة شعبيته، بعدما قاد بنجاح الحرب على المتشددين بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكان مشرعون سنة وأكراد قد طالبوا بتأجيل الانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لعودة مئات الآلاف النازحين إلى بيوتهم، لكن المحكمة الاتحادية العراقية قضت الأحد بأن هذا سيكون مخالفاً للدستور.

وسوف تحدد انتخابات مايو، رئيس الوزراء الذي سيقود البلاد خلال السنوات الأربع القادمة.