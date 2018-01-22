"التحالف العربي" يطلق عملية إنسانية شاملة في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الإثنين، إطلاق عملية إنسانية شاملة جديدة في اليمن تتضمن عدداً من المبادرات تشمل تبرعاً لجهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ومشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن وبرامج لتخفيض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق وإقامة جسر جوي لمدينة مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن المملكة العربية السعودية ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائها ستطلق اليوم عمليات إنسانية شاملة في اليمن ستترك أثراً إنسانياً كبيراً في حياة المواطنين اليمنيين لن تقتصر هذه العمليات على معالجة الاحتياجات الإنسانية للمرحلة الحالية حيث تتضمن العمليات مشاريع لتطوير البنية التحتية في اليمن بما يضمن زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال المساعدات جواً وبراً وبحراً بشكل سريع وفعال.

وقال الجبير: "إن هذه العمليات تعكس موقف المملكة الثابت في الوقوف دوماً إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتوفير سبل العيش الكريم له وستؤدي مبادرات العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بما في ذلك رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن زيادة قدرة اليمن على استقبال الواردات بمعدل 1.4 مليون طن متري شهريا سواء من المساعدات أو البضائع التجارية بما في ذلك المشتقات النفطية بعد أن كان حجم الواردات اليمنية 1.1 مليون طن شهريا في عام 2017".

واستعرض الجبير جهود التحالف في هذه الحملة ومنها زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ عبر تركيب رافعتين في ميناء المخا ورافعة في ميناء عدن ورافعة في ميناء المكلا إضافة لمشاريع تشمل مولدات كهربائية ومخازن ومعدات وتدشين جسر جوي من دول التحالف الى مأرب لتسيير رحلات جوية يومية لطائرات "سي 130" محملة بالمساعدات الإنسانية وفتح معبر الخضراء الحدودي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتجهيز 17 ممراً برياً آمناً من 6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في الداخل اليمني.

وذكر أن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن سيسهم التحالف فيها بـ 1.5 مليار دولار كتمويل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 وسيتم توزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية وإيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيداع ما بين 30 إلى 40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية وتقديم ما بين 20 إلى 30 مليون دولار لتخفيض كلفة النقل البري.

من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي بن صالح المالكي: إن التحالف يضع موارده العسكرية تحت تصرف هذه العملية الإنسانية الكبرى لحماية ممرات نقل الإمدادات جواً وبحراً وبراً بكل الإمكانات اللوجستية والتقنية للقوات المسلحة للدول الأعضاء حيث إننا ندعم مهمة إنسانية مخططة بشكل احترافي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها للتخفيف من معاناتهم.