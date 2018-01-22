اشتباكات بين الجيش التركي والأكراد في الحسكة بسوريا

الشارقة 24 - د ب أ:

اندلعت اشتباكات، يوم الإثنين، بين وحدات حماية الشعب الكردية والجيش التركي في عدة مناطق في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال المستشار في حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي سيهانوك ديبو في محافظة الحسكة: "وقعت يوم الإثنين اشتباكات متقطعة بين وحدات الحماية الكردية والجيش التركي في منطقتي رأس العين والمالكية، وتعرضت مواقع وحدات الحماية في قرية خراب رشك في منطقة المثلث الحدودي السوري التركي العراقي لقصف من المدفعية

التركية، ولكن دون وقوع أضرار بشرية، وأن عناصر الوحدات سيطروا على الوضع".

من جانبها، قالت مصادر في المعارضة السورية إن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وقعت بين الجيش التركي وعناصر وحدات حماية الشعب الكردي في منطقة رأس العين قرب البوابة الحدودية السورية التركية.

وأشارت إلى أن الجيش التركي استهدف سيارة تقل عناصر من الوحدات قرب مبنى صوامع الحبوب شمال المدينة ما أوقع بينهم قتلى وجرحى.

وأكدت المصادر استهدف الجيش التركي مقراً للوحدات الكردية بـ 15 قذيفة هاون في منطقة خراب رشك شمال شرق منطقة المالكية.