تقدم للقوات التركية وفصائل المعارضة السورية في عفرين

أتراك يعاينون آثار القصف الكردي على منزل في مدينة كلس

الشارقة 24 – وكالات:

واصلت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية تقدمها، يوم الإثنين، في معارك ريف حلب، فيما تقول وحدات حماية الشعب الكردية إنها دمرت دبابتين للجيش التركي.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر: "تقدمت قوات درع الفرات الإثنين وفرضت سيطرتها على جبل برصايا جنوب غرب مدينة أعزاز، كما سيطرت فصائل من الجيش الحر، وبإسناد من المدفعية والطيران التركي، على قرى شيخ وباسي ومرصو وحفتار ودمرت مستودع ذخيرة في ناحية بلبل وتلة الشيخ هزوز شمال غرب مدينة عفرين، وبعد اشتباكات مع الوحدات الكردية قتل منهم خمسة وأسر اثنان آخران وتم تدمير مدفع رشاش على محور ناحية راجو بصاروخ حراري".

وأكد القائد العسكري "بعد سيطرة فصائل الجيش والقوات التركية على تلك المواقع وخاصة جبل برصايا، أصبحت مساحات واسعة من أراضي منطقة عفرين ساقطة نارياً، كما سيطرت الفصائل على جبل السيرياتل ناحية الشيخ حديد جنوب غرب عفرين، كما شنّت مقاتلات تركية غارات جوية على قرى قسطل جندو وديكماطاش، إلى الغرب من جبل برصايا".

من جانبه، قال ريزان حدو المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردي في مدينة عفرين: "إن مقاتلي وحدات الحماية دمروا دبابتين للجيش التركي في قرية شاديا في ناحية راجو وبلبل خلال تقدمها داخل الأراضي السورية، مع قصف جوي استهدف قرى في ناحيتي شيراورا وشيران".

وفي مدينة عفرين، قالت مصادر إعلامية تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي تم تشييع 12 قتيلاً، من بينهم مدنيون ومقاتلون من عناصر وحدات الحماية.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية يوم الإثنين إن عدد القتلى بسبب هجوم تركي على منطقة عفرين بلغ 18 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم القوات كينو غابرييل إن 23 شخصاً آخرين أصيبوا في الهجوم.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارك الدائرة بين مقاتلي المعارضة المسلحة المدعومين من تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، قد أسفرت عن مقتل 54 شخصاً.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن القتال الدائر أسفر عن مقتل 26 مقاتلاً كردياً و19 مسلحاً من المعارضة السورية، وأضاف أنه تم العثور أيضاً على تسع جثث لمقاتلين مجهولي الهوية.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية إنها تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى عفرين في شمال غرب سوريا للمساعدة في صد هجوم تركي.