وفاة 15 بعاصفة ثلجية على الحدود اللبنانية مع سوريا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، يوم الإثنين، وفاة خمسة عشر مواطناً سورياً كانوا يحاولون دخول لبنان بشكل غير شرعي، أثناء عاصفة ثلجية في منطقة الحدود مع سوريا التي مزقتها الحرب.

وقالت المفوضية في بيان، إن رجال ونساء وأطفال كانوا من بين القتلى وكانت امرأة حامل من بين الذين أنقذهم الجيش اللبناني والسكان القريبون من المنطقة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان أن 10 أشخاص من النازحين السوريين قضوا فجر الجمعة، في جرود عرسال شرق لبنان، نتيجة العاصفة الثلجية، خلال محاولة دخولهم خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، وأنقذ الجيش ستة أشخاص آخرين.