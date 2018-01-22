عباس يحث أوروبا على الاعتراف بدولة فلسطين

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في بروكسل، يوم الإثنين، أن الاتحاد يدعم تطلعه لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

في المقابل، جدد عباس دعوته لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحث دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين فوراً، قائلاً إن ذلك لن يعرقل المفاوضات مع الكيان بشأن السلام في المنطقة.

ودعت موغيريني، فيما بدا أنه إشارة خفية لاعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة الكيان، الضالعين في العملية للحديث والتصرف "بحكمة" وإحساس بالمسؤولية.