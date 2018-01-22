الرئيس اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم الإثنين، أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المحدد في مايو المقبل.

تصريح الرئيس عون جاء خلال استقباله، في قصر بعبدا الرئاسي وفد المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن.

وأكد عون أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وهي خطّ أحمر لسلامة الديموقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلى اللبنانيين أن يعبروا في هذه الانتخابات عن خياراتهم الصحيحة التي تنقل إلى الندوة البرلمانية من يعكس فعلاً تطلعاتهم وآمالهم، لاسيما وأن القانون الانتخابي التي ستتم الانتخابات على أساسه يحقق تمثيلاً عادلاً لجميع اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب والانتماءات، وهذا لم يكن مؤمّناً في القانون الأكثري الذي اعتمد منذ ما قبل الاستقلال.

وأعلن الرئيس اللبناني، أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وصرف النفوذ ومنع الهيمنة على مقدرات الدولة سوف تستمر ولن توقفها أية عوائق من أي جهة.

ومن المقرّر أن تجري الانتخابات النيابية في لبنان في مايو المقبل، وفق قانون انتخابي جديد يقوم على أساس النسبية.

من جهة أخرى، يقوم الرئيس اللبناني، يوم الثلاثاء، بزيارة رسمية لدولة الكويت تلبية لدعوة من أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تستمر يومين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الرئيس عون سوف يجري خلال الزيارة محادثات تتناول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية-الكويتية وتطويرها في المجالات كافة، كما ستتناول المحادثات المواضيع التي تهم البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.